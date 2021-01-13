Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу для учащихся из сел пройдут в Удмуртии, в селе Дебесы. Это первые официальные оффлайн соревнования по шахматам за последние 11 месяцев. Стартуют они 19 января и продлятся до 24 января включительно. Команды могут подать заявку на участие до 15 января.Запланировано торжественное открытие 20 января. Организаторы соблюдают все эпидемиологические меры для обеспечения безопасности участников, так что открывать Игры будут на открытом воздухе в парке села Дебесы. На соревнованиях, которые будут проходить уже в закрытом помещении, также будут соблюдены все требования Роспотребнадзора, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией: социальная дистанция, обязательное ношение и обеспечение масками и перчатками, обработка поверхностей и рук антисептиками. Руководители должны будут предоставить справки об отрицательном тесте на COVID-19, датируемые не ранее 3 календарных дней до начала турнира.Состязания стартуют 20 января. 21 января десятиминутные соревнования продолжатся. Трехминутный блиц пройдет 22 (1-6 туры) и 23 января (7-11 туры). 23 же января состоится церемония награждения победителей и участников.За звание лучших будут соревноваться сборные команды из сельских общеобразовательных и спортивных школ, а также шахматных клубов России. В состав войдут пять человек, четверо из которых учащиеся от 10 до 18 лет и тренер. Обязательное условие для участия - как минимум одна девушка-игрок. Как сообщил исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин, среди участников - гости из Ленинградской области, Астрахани, Республики Коми, Мордовии, Башкирии, Марий Эл и Татарстана.Все желающие ещё успевают подать заявку на турнир до 15 января, отправив её на электронную почту: sssvat@yandex.ru или позвонив по телефону: 8-912-761-84-67.Главный спонсор соревнований - Корпорация «Центр», которая уже много лет поддерживает шахматный спорт в Удмуртии.Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди учащихся из сельской местности проходят в Удмуртии второй год. Турнир проводился также в селе Дебесы. В прошлом году участие приняли 222 человека из 17 регионов России.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Библиотека шахматных достижений заработала в УдмуртииОткрытие ресурсных центров, психологическое исследование и онлайн-турниры: что произошло с шахматным спортом в Удмуртии за год?Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.