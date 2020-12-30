За последние годы в организации детского шахматного спорта в Удмуртии произошло так много изменений и было введено столько новшеств, что появилась необходимость систематизировать накопленный опыт. Тогда и появилась мысль собрать всю актуальную информацию на одной странице. Ее созданием занималась шахматная федерация Удмуртии при информационной поддержке медиагруппы «Центр». О том, что есть на новой странице и кому может пригодиться эта информация, расскажет «Комсомолка».СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОПЫТАДетский шахматный спорт в Удмуртии в последнее время движется семимильными шагами. Причин такого быстрого развития несколько. В первую очередь, это энтузиазм организаторов и тренеров шахматной федерации Удмуртии в сочетании с грамотным подходом к обучению детей, а также поддержка фонда Тимченко, представители которого заметили и оценили инициативы региона в развитии спорта, и корпорации «Центр». Ну и, конечно же, это сами маленькие шахматисты, которые жаждут учиться и развиваться, достигая новых высот и вдохновляя своими успехами наставников.– Мы взяли серьёзный курс на развитие, – говорит исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртской Республики Александр Ватлин. – В 2018-2020 годах нам удалось не только напомнить людям о такой замечательном спорте как шахматы, но и вывести на новый виток всю систему обучения этой игре и организацию детских турниров. И расцвет, который мы сейчас наблюдаем, говорит о том, что дело основателя Корпорация «Центр» Сергея Ощепкова, который начал в свое время поднимать шахматный спорт в Ижевске, живет и продолжается сейчас – это очень много значит.Проведение соревнований российского и мирового уровня, внедрение уроков шахмат в школах, первые онлайн-турниры и организация ресурсных центров по обучению педагогов – за довольно короткие сроки в Удмуртии было реализовано множество смелых и перспективных проектов. Однако информация о них поначалу была довольно разрозненной, что не позволяло воспринимать стратегию развития шахматного спорта в регионе как цельную программу.О ЧЕМ ЗДЕСЬ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ?Благодаря удобной навигации, даже сторонний пользователь, посетив страницу, сможет получить полное представление о реализации шахматной программы в Удмуртии. Здесь подробно изложены задачи и цели, которые преследует шахматная федерация региона, присутствует подробная информация об организаторах, партнерах и спонсорах, перечислены все программы и достижения.А еще каждый информационный блок дополнен настоящей библиотекой тематических публикаций, из которых можно узнать дополнительные подробности.– История развития шахматного спорта в нашей республике очень сложная и интересная, и весьма правильным решением было начать собирать ее на одной платформе, – комментирует Александр Ватлин. – Для любителей спорта это одно из доступных средств быть в курсе событий, а для нас – отличная возможность показать свои достижения другим регионам и организациям, найти новые формы сотрудничества и обрести новых партнеров. В дальнейшем банк материалов будет пополняться, ведь мы не стоим на месте. В будущем здесь же будут размещаться ссылки на трансляции турниров.ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВКаждый, кто заинтересован шахматами профессионально или на бытовом уровне, может найти на странице федерации полезные данные. Для кого же она, в первую очередь, создана?Для родителейРодители юных шахматистов, а также те, кто еще только раздумывает о том, чтобы отдать ребенка в этот спорт, могут найти здесь исчерпывающую информацию о Спортивной школе по шахматам имени С.Ф. Ощепкова и лучших преподавателях; получить необходимые сведения о записи ребенка и все контактные данные.Для детейСтраница содержит огромный иллюстративный материал. Это десятки фотографий с детских турниров, каждый из которых представляет собой настоящий спортивный праздник. Заинтересованные ребята могут перелистать эти страницы вместе с родителями и убедиться, что шахматы – это не только полезно, но еще и весело, интересно и ярко.Для учителей и тренеровИнформация по реализации основных Всероссийских проектов – таких как «Шахматы в школах», «Шахматы в детские дома и школы-интернаты», «Шахматы в детские колонии» - это то, что заинтересует преподавательский состав. Кроме того, учителя смогут досконально разобраться в назначении и принципе работы ресурсных центров, которых с осени 2020 года в Удмуртии функционирует уже два. Как попасть на курсы, и что эти курсы дают – вся исчерпывающая информация для педагогов на странице представлена.Для других регионовМодернизация шахматной школы, онлайн-турниры и открытие ресурсных центров – все это большой опыт, которым шахматная федерация Удмуртии охотно делится с другими регионами. Единый информационный ресурс становится для этого хорошим подспорьем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Развитие спорта и культуры в одном: как изменился шахматный спорт в Удмуртии за этот год- Удмуртия вошла в тройку регионов для проведения шахматного исследования