В пресс-службе правительства Удмуртии сообщили, что к началу февраля в республике планируют начать массовую вакцинацию жителей от коронавируса. Для этих целей в регион поступило 5 442 дозы вакцины от COVID-19 и ожидается еще 25 тысяч.На данный момент среди жителей Удмуртии уже 910 человек получили прививку вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), из них 76 получили второй компонент.Напомним, что ранее Министерство здравоохранения России определило приоритетные группы. В первую очередь прививали медработников, жителей, которые работают в сфере образования и социального обслуживания. А также людей с хроническими заболеваниями.На втором уровне приоритетности находятся работники организаций транспорта и энергетики, вахтовики и волонтеры.И к последней очереди отнесли студентов, которые достигли совершеннолетия, и призывников.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Эйфелеву башню из ижевского сквера переместят на новое местоЕсть вопрос: отменят ли крещенские купания в Ижевске?Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.