В Сарапуле отменили крещенские купания. О том, что такое решение было принято заседания оперативного штаба, сообщили в пресс-службе администрации города.Чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции среди жителей, власти приняли решение не делать организованных купелей в 2021 году.- Опасность представляют не сами купания. Риск заражения COVID-19 возникает в кабинках-палатках для переодевания до и после купания, где соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в принципе невозможно,- комментирует ситуацию начальник ТОУ Роспотребнадзора в Сарапуле Андрей Красноперов.Об отмене крещенских купаний в других городах республики, в том числе и в Ижевске. на данный момент не сообщается. Но «Комсомолка» будет следить за ситуацией.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Вторые всероссийские сельские игры по быстрым шахматам и блицу пройдут в УдмуртииКарта распространения коронавируса на 13 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших