О том, что в 2021 году планируется обустроить 130 общественных пространств в селах Удмуртии, сообщил на своей странице «ВКонтакте» председатель правительства региона Ярослав Семенов.- Как вы знаете, 2021 год в Удмуртии объявлен Александром Бречаловым Годом села. Поэтому особое внимание - развитию сельских территорий, - написал Ярослав Семенов.Среди объектов, которые обновятся в этом году, председатель правительства назвал Парк Победы и Центральный парк в Алнашском районе, Исторический сквер в Вавоже. А также набережная Июльского пруда в Воткинском районе и Центральная площадь в Грахове.Кроме того обещают продолжить работы и на городских пространствах. Так, в Ижевске хотят закончить участок Центральной площади от улицы Карла Маркса до Красной, и продолжить благоустройство территории Дворца детского (юношеского) творчества. В Воткинске сделают Богатыревский парк, а в Сарапуле - Городской сад имени Пушкина.Напоминаем, за 2020 год в республике благоустроили 269 общественных пространств и дворов. .К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Эйфелеву башню из ижевского сквера переместят на новое местоМассовая вакцинация жителей Удмуртии от COVID-19 начнется в февралеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.