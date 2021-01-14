Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 14 января.По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем температура воздуха составит до -13…-15 градусов. Ночью столбик термометра опускался в Ижевске до -28°С.Ожидается переменная облачность. Временами пройдет небольшой снег.Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.Желаем вам отличного четверга!К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Жену известного блогера и автора проекта реконструкции Центральной площади Ижевска задержали в Южном СуданеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.