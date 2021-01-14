10 января в Чувашии на трассе М-7 произошла страшная авария, в которой погибла семья из Удмуртии.По предварительным данным, водитель «Шевроле» потерял управление, задел грузовой автомобиль Scania, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «КамАЗ». После этого в один из грузовиков врезалась «Лада». 11 января Следственное управление МВД по Чувашии возбудило уголовное дело.В результате аварии погибли отец, мать и две дочери 15 и 7 лет. В последнее время они жили в Московской области.По данным пресс-службы главы Удмуртии, еще одну девочку, которой всего 4 года, увезли на скорой. Сейчас она лежит в республиканской детской клинической больнице в Чувашии. Ее состояние опасений не вызывает.В больнице с ней находится старшая сестра, которая приехала из Ижевска. Она станет опекуном девочки: все необходимые документы для оформления предварительной опеки уже подготовлены органами опеки и попечительства.- Как только позволит состояние девочки, она будет транспортирована в Ижевск. Для этого министерством здравоохранения Удмуртии выделен специальный транспорт и медицинское сопровождение. При необходимости лечение, психологическая помощь ребенку будет оказана на территории нашей республики. В настоящее время психологическая помощь оказывается ее старшей сестре - опекуну, - заявила Ольга Авдеева, уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии.Отметим, погибшие уже доставлены в Ижевск. Сегодня, 14 января, состоится панихида и похороны.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- В администрации Ижевска определятся с судьбой Генеральского дома к 1 февраляСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.