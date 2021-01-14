Еще до Нового года, 23 декабря на восьмом заседании Общественной палаты Ижевска обсудили судьбу Генеральского дома.Напомним, ранее стало известно об инвесторе, который готов вложить деньги в реконструкцию исторического здания, но планирует открыть там ресторан и гостиницу.Сейчас в Генеральском доме располагается Музей Ижевска и Центр современной драматургии и режиссуры. Но в новом проекте от инвестора места для них не нашлось.К решению вопроса о судьбе Генеральского дома подключилась и Общественная палата города.- Наша позиция очень проста, - рассказывает председатель палаты Анастасия Власова. - Генеральский объект как уникальный для Ижевска исторический памятник и объект культурного наследия должен быть реконструирован и остаться основной площадкой для музея.- Музей Ижевска, открытый в 2014 году, является единственным муниципальным музеем, - рассказал Алексей Ткаченко, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию культурно-образовательной городской среды. – Его главная особенность состоит в том, что его формировали сами горожане, приносили экспонаты. За время своей работы музей стал победителем пяти грантовых конкурсов и трижды признавался лучшим реализованным гранатовым проектом на уровне всей страны. Его концепцию можно считать уникальной.В итоге, Общественная палата Ижевска инициировала создание рабочей группы, включающей представителей городской администрации и депутатов Гордумы.Одним из вариантов решения вопроса стала возможность передачи объекта инвестору, который и провел бы реконструкцию, но с обязательными условиями по сохранению музея и театра. Если это окажется невозможным, то для них придется подыскивать другие достойные площадки.Еще одно решение - более реальное - передача Дома в муниципальную собственность, а затем его включение в одну из федеральных программ.- Методом исключения остается вариант вернуть Генеральский дом в казну и, разработав проектно-сметную документацию, поучаствовать в грантах на привлечение федеральных денег для его восстановления. Но при этом также рассматривается возможность создания фонда, который позволил бы инвестировать в этот проект, - пояснил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. - Также возможно разработать некую финансово-экономическую модель на базе государственно-частного партнерства, где государственное финансирование варьируется от 15% до 85%. Глава республики готов поддержать наши варианты, теперь необходимо в кратчайшие сроки из этих двух вариантов выбрать один либо двигаться по двум вариантам сразу.Определиться с окончательной стратегией сохранения исторического здания предстоит к 1 февраля 2021 года.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Облили водой и оставили на улице: двух примерзших к плите котят нашли в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.