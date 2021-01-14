17 января в Ижевске прекратит свою работу BBQ Гриль & Бар. Он радовал гостей долгие 7 лет. Об этом сообщил основатель ресторанного холдинга Welcome-group Максим Коновалов в своих социальных сетях.- Причины комплексные: Усталость концепции. Необходимость инвестиций в поддержание. Коронавирус. Изменение рынка... На данный момент мы не планируем на этом месте никакого общепита. После небольшой реконструкции помещение будет готово к аренде под различные варианты использования, - отметил ресторатор.16 января в стенах бара пройдет прощальная игра «60 секунд-Ижевск». В дальнейшем эта игра будет проводиться в других заведениях ресторанного холдинга Welcome-group.Отметим, BBQ Гриль & Бар открылся в 2013 году на месте клуба «Пятница». Концепция заведения тогда была такой: демократичный гриль-бар на каждый день, где можно посидеть без какого-либо повода, как одному, так и с большой компанией друзей, можно спокойно поработать (в баре есть wi-fi), можно поужинать или провести деловую встречу.В баре было два этажа, летняя веранда. Всего бар был готов принять до 250 человек одновременно.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Утро в Ижевске: задержанная автор благоустройства площади, погибшая семья в аварии и путешествие по Увинскому районуСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.