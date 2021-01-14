Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 января, четверг. Мороз чуть ослабнет, но все равно одевайтесь теплее! Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:- В администрации Ижевска определятся с судьбой Генеральского дома к 1 февраля- Облили водой и оставили на улице: двух примерзших к плите котят нашли в Ижевске- Жилье для обманутых дольщиков достроили в Ижевске- Есть вопрос: отменят ли крещенские купания в Ижевске?- Подозреваемый в изнасиловании ребенка житель Удмуртии задержан в Санкт-Петербурге- Массовая вакцинация жителей Удмуртии от COVID-19 начнется в феврале- Глазовский Терминатор из Удмуртии вошел в топ-5 самых необычных памятников России- 130 общественных пространств обустроят в 2021 году в селах Удмуртии- Вторые всероссийские сельские игры по быстрым шахматам и блицу пройдут в Удмуртии- ДТП с участием общественного транспорта произошли в праздничные дни в ИжевскеДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:Авария в Чувашии10 января в Чувашии на трассе М-7 произошла страшная авария, в которой погибла семья из Удмуртии - отец, мать и две дочери 15 и 7 лет.Еще одну девочку, которой всего 4 года, увезли на скорой. Сейчас она лежит в республиканской детской клинической больнице в Чувашии.С ней находится старшая сестра, которая приехала из Ижевска. Она станет опекуном девочки.Автора благоустройства Центральной площади задержали13 января стало известно, что уроженку Ижевска, жену известного блогера и автора проекта реконструкции Центральной площади Любовь Варламову задержали в Южном Судане. Об этом рассказал ее муж Илья Варламов на своем канале в YouTube.Путешествие по Увинскому району Удмуртии«Комсомолка» продолжает знакомить с интересными местами родного края. На этот раз мы расскажем про Увинский район.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.