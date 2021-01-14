«Ижсталь» в 2020 году освоила новые высокомаржинальные виды продукции. Продолжилось расширение номенклатуры стали со специальной отделкой поверхности. На заводе появилось более 20 новых видов продукции.Среди них – горячекатаный прокат различного сечения из нержавеющих и сложнолегированных марок стали, широко применяемый при производстве ответственных деталей машин и механизмов, жаропрочные и коррозионностойкие сплавы, изделия из которых работают в условиях агрессивной среды и высоких температур, круглый прокат диаметром от 130 до 200 мм, востребованный в трубной промышленности и машиностроении.Освоено производство нескольких новых видов стальных фасонных профилей высокой точности, их применение обеспечивает существенную экономию дорогостоящего режущего инструмента, электроэнергии и трудозатрат у машиностроителей. В строительном сортаменте появился полосовой прокат размерами 70 на 90 и 8 на 96 миллиметров. Продолжилось расширение номенклатуры стали со специальной отделкой поверхности.Также специалисты завода освоили непрерывную разливку стали с высоким содержанием серы, которая широко применяется при массовом производстве деталей на станках-автоматах.Информация от партнера