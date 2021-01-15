В Удмуртии за минувшие сутки зафиксировали 193 случая заболевания коронавирусом среди жителей. Из них 17 человек - это дети, а 39 человек - пенсионеры, сообщает оперштаб региона.190 пациентов выздоровели и были выписаны. Двое мужчин 80 лет и 71 года скончались от болезни.По данным на утро 15 января в Удмуртии выявили уже 22 877 случаев заражения жителей коронавирусом. 19 028 пациентов вылечились и были выписаны. К сожалению, 320 пациентов скончались.На данный момент в республике уже провели 776 376 тестов на коронавирусную инфекцию Только за последние сутки сделали 4 763 исследования.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Есть вопрос: какие изменения ждут автолюбителей Ижевска?Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 14 января 2021 года: восстановление работы двух КТ и переход к массовой вакцинацииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.