По данным оперштаба, на утро 14 января в Удмуртии зарегистрировано еще 190 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших четверо детей до 14 лет.Болезнь смогли побороть 189 человек. За сутки скончались трое женщин 70, 72 и 89 лет.За все время пандемии уже выявлено 22 684 заболевших в нашем регионе Из них 18 838 пациентов выздоровели и были выписаны. 318 человек скончалось от болезни.Также в Удмуртии ежедневно проводятся исследования на коронавирусную инфекцию. За все время провели 771 613 исследований, за последние сутки - 3 315 тестов.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Управление Роспотребнадзора по Удмуртии проверило более 3 тысяч объектов на соблюдение масочного режима в условиях пандемии за 2020 год. По результатам было выписано 2 миллиона рублей штрафов, составлено более семи тысяч протоколов об административном правонарушении.С 15 января в Сарапуле и Воткинске снова начнут проводить исследования с помощью компьютерных томографов, которые во время новогодних праздников вышли из строя. Для их ремонта привлекали представителей компании-производителя. Аппараты КТ используются в том числе при диагностировании коронавирусной инфекции.Коронавирус в РоссииRT на русском сообщает, что президент России Владимир Путин поручил перейти от масштабной к массовой вакцинации граждан. График работы и все необходимое для прививания жителей должно быть готово уже к следующей неделе, т.е. к 18 января. Президент отметил, что наращиванию темпов поспособствовал тот факт, что российские предприятия превысили плановые объемы выпуска вакцины.