67-летняя пенсионерка из Ижевска перевела почти 1 400 000 рублей мошенникам, которые обещали ей заработок от участия в биржевых торгах. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.В конце 2020 года женщина познакомилась с неизвестными, которые представились ей брокерами. Они предложили ей установить несколько приложений на телефон, чтобы заработать деньги, участвуя в торгах. Пенсионерка согласилась. Кроме того, для ставок ей понадобились деньги. Для этого она оформила шесть кредитов в разных банка, на сумму почти 1 400 000 рублей.Но заработок от вложенных средств она так и не получила, так как все деньги уходили напрямую к мошенникам.Сейчас отделом по Первомайскому району Следственного управления УМВД России по Ижевску возбуждено уголовное дело.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:В ГКБ №6 в Ижевске сменится главврачВ подъезде одного из домов Ижевска нашли гранатуСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.