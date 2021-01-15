В подъезде одного из жилых домов Ижевска обнаружили ручную гранату. На место выехала группа разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Удмуртии.Отмечается, что находку вывезли в безопасное место и уничтожили. При этом были соблюдены все меры безопасности.Кстати, первое сообщение о гранате появилось сегодня утром, 15 января, в телеграм-канале «Темная Удмуртия».- Следственно-оперативная группа на месте обнаружения провела все необходимые мероприятия, направленные на установление владельца опасной игрушки, - пишут в сообщении.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:52 проекта из Удмуртии получили грантовую поддержку от президентаКарта распространения коронавируса на 15 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших