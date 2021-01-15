Накануне, 14 января, в Сарапуле спасатели вытащили застрявшую голову годовалого ребёнка из пластикового детского горшка. В этот раз им даже не потребовалось использовать специальные инструменты. Ребенок в ходе операции не пострадал, сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда Удмуртии.- Родители снять горшок самостоятельно не смогли, ребенок плакал, извивался, они испугались и позвонили нам, - комментирует ситуацию начальник ПСО Сарапула.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Почти полтора миллиона рублей похитил у ижевчанки мошенникВ ГКБ №6 в Ижевске сменится главврачСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.