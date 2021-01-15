Сегодня, в 18:18 по местному времени, случилась очередная авария с трагичным исходом. На 48 км дороги «Ижевск–Сарапул» произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Установлено, что в машинах находилось четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.Согласно предварительным данным, из-за столкновения погибли два ребенка 2009 и 2014 г.р. Еще одна 30-летняя пострадавшая находится в руках врачей, ей оказывают всю необходимую помощь.— К ликвидации последствий ДТП привлечена группировка УТП РСЧС: 10 человек и 4 единицы техники, от МЧС России - 5 человек и 1 единица техники, — говорится в сообщении.Причина аварии выясняется.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- В подъезде одного из домов Ижевска нашли гранату- Накажут за преступление 14-летней давности: обвиняемого в убийстве арестовали в Ижевске