Отделением по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК по Удмуртии предъявлено обвинение 32-летнему ижевчанину, который подозревается в убийстве молодой девушки. Преступление произошло 14 лет назад. Тело девушки было обнаружено в ее собственной квартире, сообщает пресс-служба ведомства.В октябре 2006 года обвиняемый с друзьями пришли в гости к его родственнице. Они просили у нее денег в долг, чтобы купить наркотики. 18-летняя девушка отказалась, из-за этого мужчина несколько раз ударил ее ножом. После чего обвиняемый украл у нее из квартиры технику и другие вещи и скрылся.Девушка от полученных ранений скончалась.Следователи установили круг лиц, кого ижевчанка могла впустить в свою квартиру. А также рассматривали тех подозреваемых, кто точно мог знать, где хранятся ценные вещи. Все они прошли опросы и полиграф. Также оперативники проверили их алиби на момент убийства.В результате удалось установить, что один из подозреваемых в 2006 году страдал наркотической зависимостью. Его и его знакомых вызвали на очные ставки.Мужчина свою вину отрицает, однако доказательства говорят об обратном. Сейчас он задержан, ведется расследование уголовного дела.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Расселение ветхого жилья в Ижевске: 153 семьи получат новые квартирыСпортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала лучшей в спринте среди россиянокСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.