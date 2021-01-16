В Малопургинском районе возбудили уголовное дело в отношении жительницы Удмуртии, которая не выплачивает алименты своим детям. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы приставов по Удмуртии.Согласно решению суда, она должна была выплачивать ежемесячные алименты, которые в дальнейшем шли на содержание четырех несовершеннолетних детей. Размер алиментов составлял половину ее заработка. Но нерадивая мать так и не исполнила решение суда. Ее привлекли к административной ответственности и назначили наказание — 80 часов обязательных работ.Но даже после этих мер должница не исправилась. Она так и не нашла работу, не делала попыток найти ее, детям не помогала. Как результат — на женщину завели уголовное дело. Теперь она проведет в колонии-поселении 9 месяцев.Отметим, что это не первый ее приговор. Еще в 2019 году женщину признали виновной в том, что она не выплачивала детям алименты. Но в тот раз она получила только условный срок (7 месяцев).К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- ДТП в Сарапульском районе Удмуртии: погибли два ребенка и женщина-водитель- «Умные» парты появятся в новой школе в Ижевске- Спасатели Удмуртии вытащили застрявшую голову ребенка из горшка- Почти полтора миллиона рублей похитили у ижевчанки мошенники