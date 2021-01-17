65 миллионов рублей выделили из регионального бюджета Удмуртии на поддержку экспортно-ориентированных агропредприятий республики на 2021 год. Так, гранты получили 4 предприятия, которые будут отправлять продукцию в Китай, Вьетнам и другие страны, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии.Деньги потратят на создание и модернизацию производственной инфраструктуры, которая должна будет выполнить все требования Россельхознадзора для экспорта.Две компании-получатели гранта, планируют отправлять крылья и головы индейки, а также мясо и пищевые субпродукты курицы в Китай. Еще одно предприятие займется экспортом субпродуктов КРС во Вьетнам.А одна из птицефабрик, в рамках распределения бюджета, получила средства на работу с экспортом в Арабские Эмираты. Сейчас они уже получают аккредитацию для продажи на Ближний Восток куриных яиц.Кстати, главное условие, которое должны выполнить предприятия, получившие гранты - наладить экспорт уже к лету 2021 года.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:194 человека заразились коронавирусом в УдмуртииИжевчанин отдал более 30 тысяч рублей за снятие порчи