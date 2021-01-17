16 875 647 рублей выделили на поддержку 18 культурных проектов Удмуртии из Фонда президентских грантов на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.Самую большую финансовую поддержку получила региональная общественная организация «Общество бесермянского народа в Удмуртской Республике» на создание Этнокультурного центра Губи Тур. Они получили 2 160 704 рублей.Кроме того деньги выделили нескольким инклюзивным проектам. Также гранты получили идеи, направленные на возрождение или сохранение культуры малых народов Удмуртии. Кстати, финансовую поддержку от президента получили и проекты с религиозной, православной направленностью.Благодаря победе в конкурсе на получение грантов в Удмуртии также появится Симулятор средневековья «Донды вакыт» (Эпоха Донды). А в Ижевске создадут Детский инклюзивный хоровой проект «Многоголосье». Для этого Ассоциация родителей детей-инвалидов Удмуртии получила 1 370 330 рублей.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Продукты из Удмуртии будут экспортировать в Китай, Вьетнам и Арабские Эмираты194 человека заразились коронавирусом в Удмуртии