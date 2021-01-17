Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе сборной России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.Кроме нее, на старт в этой гонке вышли россиянки Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова.От первого места, которое заняла сборная Германии, наши девушки отстали лишь на 42 секунды. «Серебро» в эстафете досталось Белоруссии, а на третьем месте оказалась сборная Швеции.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Пять новых школ начнут строить в УдмуртииКоронавирус в Удмуртии, последние новости на 17 января 2021 года: 194 заболевших и изменчивость коронавируса