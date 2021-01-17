В Удмуртии за последние сутки зафиксировали 194 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона.По данным на утро 17 января, болезнь смогли победить 190 пациентов, их выписали. К счастью, за минувшие сутки не один человек не скончался от болезни.За все время пандемии в Удмуртии уже 23 265 граждан заразилось COVID-19. Из них 19 406 жителей выздоровели и были выписаны. 320 случаев течения болезни закончились летальным исходом.В республике уже провели 784 077 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки сделали 3 714 тестов.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Коронавирус в РоссииВирусологи и эпидемиологи рассказали, что коронавирус менее изменчив, чем вирус гриппа. Об этом сообщает RT на русском. Также они считают, что увеличение количества вакцин и людей, которые поставят прививки, тогда заболеваемость пойдет на спад.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Пять новых школ начнут строить в УдмуртииЖители Удмуртии смогут получить миллион рублей на развитие спортивного стартапа