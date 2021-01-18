В 2020 году на территории Удмуртии зарегистрировано 26 случаев бешенства животных. Это на 23 случая меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Наибольшее количество заражений произошло в Ижевске - пять животных. В Вавожском районе зафиксировано четыре случая заболевания. Еще по два случая отмечено в Каракулинском, Граховском, Сарапульском, Кизнерском, Увинском районах, пишет udm-info.ru.По одному очагу зарегистрировано в Малопургинском, Воткинском, Алнашском, Киясовском, Шарканском, Якшур-Бодьинском, Камбарском районах.Среди заболевших животных были и домашние питомцы.Последний случай заражения зарегистрирован 30 декабря в Камбарке.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.