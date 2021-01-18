По данным регионального оперштаба, на утро 18 января в Удмуртии зафиксировали 193 новых случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших 9 детей и 58 пенсионеров.187 человек смогли победить болезнь и были выписаны. К счастью, за минувшие сутки никто не скончался.Всего уже 23 458 человек заразились COVID-19 в Удмуртии. 19 593 пациента смогли победить болезнь и были выписаны. А 320 случаев течения болезни закончились летальным исходом.За минувшие сутки сделали 3 401 тест на коронавирус.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:26 случаев бешенства зафиксировали за прошлый год в УдмуртииПочти 1 400 000 рублей похищено у 67-летней пенсионерки в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.