Оперштаб Удмуртии сообщает, что в республике за последние сутки коронавирусом заразилось еще 190 человек.От болезни скончалась женщина 82 лет. А 189 пациентов выздоровели и были выписаны.По данным на 19 января в Удмуртии зафиксировано 23 648 случаев COVID-19. Из них 19 782 пациента вылечились и их выписали. 321 человек, к сожалению, скончался.За все время пандемии провели 790 059 исследований на коронавирусную инфекцию. За последние сутки сделали 2 581 тест.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Более 1400 рабочих мест для медиков автоматизируют в 2021 году в УдмуртииДля крещенских купаний в Удмуртии организовали 45 купелейСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.