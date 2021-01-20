Сразу восемь жителей Удмуртии предстанут перед судом за мошенничество, неправомерный оборот средств и отмывание денег, предназначенных на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.Как установило следствие, преступления совершались с января 2019 года по май 2020 года в Сарапуле. Организатором мошенничества был обвиняемый 37-летний мужчина. Он проживает в Сарапуле и осуществлял управленческие функции компании, которая занималась капремонтами.Обвиняемый организовал преступную группу из восьми человек, включая его. В дальнейшем участники банды в лице четырех директоров подрядных организаций, одного индивидуального предпринимателя и двух лиц, через чьи счета проводился незаконный оборот денег, похитили денежные средства со счетов многоквартирных домов.Чтобы скрыть следы преступлений, в акты выполненных работ они вносили ложные сведения о расценках и объемах проводимых работ. Таким образом, они присвоили себе свыше 200 тысяч рублей.В рамках расследования дела было проведено 15 обысков, изъята техническая документация, проведена экспертиза, допрошено больше 70 свидетелей и исследовано движение денег на счетах обвиняемых. Также на их имущество наложен арест на 8 млн. рублей.Сейчас обвинительное дело направлено в суд. За такое преступление можно получить наказание сроком до 10 лет тюрьмы со штрафом 1 млн. рублей.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Убийство из-за отпущенной бороды произошло в столице Удмуртии- Курил в подъезде и решил дать взятку: молодой ижевчанин предстанет перед судом- Двое подростков украли гитары из магазина в Ижевске- Легковушка врезалась в троллейбус в Ижевске: пассажиры получили травмы