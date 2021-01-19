25-летний ижевчанин обвиняется в мелком взяточничестве. Пресс-служба СУ СК по Удмуртии сообщает, что в ноябре 2020 года вечером он вышел покурить в своей подъезд. Соседи возмутились этим и вызвали полицию. Молодой человек решил дать сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 1 тысячи рублей. После чего был задержан и доставлен в отделение.Против молодого человека завели уголовное дело, хотя за курение в подъезде ему бы грозил лишь административный протокол. Дело с обвинительным заключением уже направили в суд.Теперь ижевчанину грозит штраф в размере до 200 тыс. руб., либо исправительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 1 года.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Льготная стерилизация для собак и кошек организована в ИжевскеБолее 100 случаев ненадлежащего содержания кровель домов выявили в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.