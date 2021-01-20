17 января произошло ДТП недалеко от деревни Сундур Игринского района. Столкновение легкового автомобиля Lada Granta и грузовика произошло около 13:45 и повлекло смерть супружеской пары. Вчера стало известно, что районный суд избрал меру пресечения в отношении 60-летнего жителя Узбекистана, который управлял фурой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.Установлено, что 17 января мужчина находился за рулем грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros 1843 с прицепом. На 261 км дороги М-7 «Волга» он нарушил ПДД и выехал на «встречку», где столкнулся с легковушкой «Лада Гранта».В результате аварии погибли двое: пассажирка легковушки скончалась на месте, ее супруг, который вел машину, в больнице.Сейчас водитель фуры заключен под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Убийство из-за отпущенной бороды произошло в столице Удмуртии- Восемь жителей Удмуртии предстанут перед судом за мошенничество при капремонтах- Скорая протаранила ограждение на перекресте в Ижевске- Легковушка врезалась в троллейбус в Ижевске: пассажиры получили травмы- Есть вопрос: почему отключается светофор на перекрестке улиц Удмуртская - Кирова в Ижевске?