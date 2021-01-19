Накануне вечером,18 января, страшное ДТП произошло напротив дома №101 по улице Дзержинского в Ижевске. Там столкнулись автомобиль скорой помощи марки ГАЗ и легковушка Kia Sportage. Сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.В результате столкновения машина скорой на большой скорости влетела в ограждение на кольцевом движении перекрестка улиц 9 Января и Дзержинского.В результате ДТП пострадал один человек - медицинский работник, который находился в машине скорой.Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится расследование по данному факту, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Лыжник из Удмуртии взял бронзу на Кубке РоссииУровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превысил эпидпорог на 17,9%Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.