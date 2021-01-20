Видео: 30 ледяных фигур ангелов и архангелов появилось в Ижевске

8 января в столице Удмуртии стартовал 10-й Ледовый фестиваль ангелов и архангелов. И вот, вчера, 19 января, работы над созданием «прозрачных ангелов» завершились. На трех площадках города появилось 30 ледяных фигур, на создание которых ушло 120 куб.м. льда, добытого из ижевского пруда.

18 скульптур расположены около Свято-Михайловского собора. Остальные в Музее воды (ул. Бородина, 4) и в парке современного искусства у родника им. Дмитрия Пригова (ул. 3-я Артельная, д. 4). Над их создание трудились днем и ночью. Некоторые фигуры создавали целых 5 дней.

Скульптуры простоят в городе до самой весны.

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