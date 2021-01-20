Удмуртия поделится опытом регулирования цен с другими регионами Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Президент России Владимир Путин положительно оценил работу Удмуртии по регулированию цен. Поэтому было принято решение, что наша республика поделится своим опытом с другими регионами страны: Свердловской и Нижегородской областью . Об этом говорилось во время рабочей встречи президента с Главой республики Александром Бречаловым.

Правительство Свердловской и Нижегородской областей сами обратились в Министерство промышленности и торговли Удмуртии с просьбой поделиться опытом, говорит министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарёв..

- В частности, речь идёт про организацию работы по мониторингу цен с муниципальными образованиями, обмен информацией между контрольными органами, взаимодействие с общественными объединениями, организацию горячих линий, а также работу Координационного совета при Правительстве республики, — прокомментировал Виктор Лашкарёв.

Напомним, в нашей республике для контроля за ценами на потребительском рынке создан специальный орган - Координационный совет. Его заседания проходят в еженедельном порядке.

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