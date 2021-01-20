Тренировки спасателей по ликвидации ЧС пройдут в Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Завтра, 21 января 2021 года, в Удмуртии пройдет тренировка с органами управления и силами Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС. Пресс-служба ГУ МСЧ по региону сообщает, что спасатели будут отрабатывать действия во время ЧС, которые могут возникнуть зимой из-за неблагоприятных природных явлений.

Жителей региона просят не паниковать.

- Просьба населению сохранять спокойствие. Повода для паники нет, - говорится в сообщении.

Так, в каждом муниципалитете Удмуртии проверят готовность спланированных сил и средств МЧС, пунктов временного размещения и пунктов обогрева.

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