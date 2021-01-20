Детский сад №276 в Ижевске закроют на ремонт с 25 января

Всех детей, которые ходили в это дошкольное заведение распределят по другим детским садам города Фото: Архив «КП» в Ижевске

Пресс-служба администрации Ижевска сообщила журналистам «Комсомолки», что с 25 января на ремонт закрывается детский сад №276 по ул. Союзной. Работы на этом объекте планируют завершить уже к 31 марта.

Там проведут новые инженерные сети, отремонтируют пол, заменят систему освещения и пожарную сигнализацию. Кроме того обновят стены и проведут для этого штукатурно-малярные работы.

Отмечается, что всех детей, которые ходили в это дошкольное заведение, распределят по другим детским садам города. При этом будут учитываться личные пожелания родителей.

Напомним, ремонт в детском саду №276 должны были сделать еще в 2019 году. Но тогда попался недобросовестный подрядчик, поэтому пришлось расторгнуть контракт. После чего объявили новые торги. В итоге деньги на ремонт были выделены за счет экономии средств от ранее проведенных аукционов.

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