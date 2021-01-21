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Коронавирус Covid-19

Ижевчанку с коронавирусом не смогли спасти после родов

Обсудили эту ситуацию в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск»
Анна Митрофанова
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Ижевчанку с коронавирусом не смогли спасти после родов

Ижевчанку с коронавирусом не смогли спасти после родов

Фото: pixabay.com

Ижевчанку с коронавирусом не смогли спасти после родов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» разбирались в ситуации.

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