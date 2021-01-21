Ижевчанку с коронавирусом не смогли спасти после родов Фото: pixabay.com

Ижевчанку с коронавирусом не смогли спасти после родов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» разбирались в ситуации.

Из нашего подкаста вы узнаете, что думают родные девушки и почему аппарат, который помогли приобрести коллеги Эльмиры, не смогли использовать в больнице.

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