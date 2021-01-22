Ушел из жизни экс-депутат госсовета Удмуртии Михаил Шишкин Фото: пресс-служба Госсовета республики

Экс-депутат четырех созывов верховного совета Удмуртской АССР и первого созыва госсовета Удмуртии, ученый Михаил Шишкин ушел из жизни вчера, 21 января. Ему было 79 лет, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев выразил соболезнования родным и близким. Коллектив редакции «Комсомолки» присоединяется к соболезнованиям.

- Активный и неравнодушный человек, честный и преданный гражданин, талантливый руководитель, своей кропотливой депутатской работой, многолетней общественно-политической, педагогической и научной деятельностью, инициативностью, трудолюбием он внес достойный вклад в развитие Удмуртии. Светлая память о Михаиле Ивановиче Шишкине навсегда останется в наших сердцах, - говорится в тексте сообщения.

Михаил Шишкин заведовал кафедрой экономики сельского хозяйства Ижевской сельскохозяйственной академии. Занимал должность директора Удмуртского филиала института философии и права УРО РАН. Также он был президентом Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш». Являлся президентом Союза экономистов Удмуртии, первым вице-президентом Удмуртской республиканской общественной организации «Союз научных, инженерных, общественных отделений Удмуртии». Возглавлял Союз ученых Удмуртии

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