Карта распространения коронавируса на 22 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 22 января 2021 года
Фото: pixabay.com
В Удмуртии за минувшие сутки выявили 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона.
Но за тот же период 188 пациентов смогли победить болезнь и были выписаны. 4 человека, к сожалению, скончалось. Мужчинам было 67 лет и 72 года, женщинам - 55 лет и 81 год.
По данным на утро 22 января в республике уже сделали 798 107 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки провели 3 802 теста.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 11 662
Воткинск - 1 055
Глазов - 1 180
Можга - 1 103
Сарапул - 842
Завьяловский район - 1 343
Алнашский район - 544
Балезинский район - 367
Вавожский район - 217
Воткинский район - 276
Глазовский район - 193
Граховский район - 152
Дебесский район - 191
Игринский район - 466
Камбарский район - 181
Каракулинский район - 187
Кезский район - 250
Кизнерский район - 264
Киясовский район - 170
Красногорский район - 283
Малопургинский район - 349
Можгинский район - 271
Сарапульский район - 280
Селтинский район - 237
Сюмсинский район - 180
Увинский район - 619
Шарканский район - 352
Юкаменский район - 202
Якшур-Бодьинский район - 337
Ярский район - 196
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