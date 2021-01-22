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Карта распространения коронавируса на 22 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Рассказываем традиционную статистику
Анна Митрофанова
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Карта распространения коронавируса на 22 января 2021 года

Карта распространения коронавируса на 22 января 2021 года

Фото: pixabay.com

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона.

Но за тот же период 188 пациентов смогли победить болезнь и были выписаны. 4 человека, к сожалению, скончалось. Мужчинам было 67 лет и 72 года, женщинам - 55 лет и 81 год.

По данным на утро 22 января в республике уже сделали 798 107 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки провели 3 802 теста.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 11 662

Воткинск - 1 055

Глазов - 1 180

Можга - 1 103

Сарапул - 842

Завьяловский район - 1 343

Алнашский район - 544

Балезинский район - 367

Вавожский район - 217

Воткинский район - 276

Глазовский район - 193

Граховский район - 152

Дебесский район - 191

Игринский район - 466

Камбарский район - 181

Каракулинский район - 187

Кезский район - 250

Кизнерский район - 264

Киясовский район - 170

Красногорский район - 283

Малопургинский район - 349

Можгинский район - 271

Сарапульский район - 280

Селтинский район - 237

Сюмсинский район - 180

Увинский район - 619

Шарканский район - 352

Юкаменский район - 202

Якшур-Бодьинский район - 337

Ярский район - 196

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