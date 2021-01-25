Женщина скончалась в Удмуртии из-за ссоры с сожителем

Мужчина нанес побои женщине Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Мужчину из Ижевска подозревают в нанесении побоев сожительнице, из-за которых она скончалась. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

По версии следствия, 20 января вечером потерпевшая и ее сожитель употребляли спиртные напитки в своей квартире на Воткинском шоссе. Между ними произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый нанес ей побои. 40-летняя женщина скончалась на месте от телесных повреждений.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), задержали. Сейчас готовятся материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому 40 лет, он был ранее судим.

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