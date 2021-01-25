Девушка-подросток пропала в Ижевске Фото: «ПСО «Регион 18»

В Ижевске разыскивают Калмыкову Марию Алексеевну 2004 года рождения. В группе «ПСО «Регион 18» в социальных сетях сообщают, что девушка-подросток 20 января вышла из дома на улице Ворошилова в Ижевске и отправилась в неизвестном направлении. И она все еще не вернулась.

Сообщается, что девушка была одета в куртку, розовую кофту с черными рукавами и капюшоном. На ногах были черные джоггеры и черные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто видел юную ижевчанку или знает о ее местонахождении, просят сообщить в полицию по телефону 02 или с мобильного - 102. А также можно звонить на горячую линию ОО УР «ПСО «Регион 18» по телефону 8-951-195-29-71.

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