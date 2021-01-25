182 человека заболели коронавирусом за сутки в Удмуртии Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что в Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось 182 человека. Из них 7 детей и 78 пенсионеров.

Вылечились и выздоровели 186 пациентов. Прививку от COVID-19 уже сделали 4 495 жителей республики.

Всего на 25 января в Удмуртии уже выявлено 24 763 случая коронавирусной инфекции. Вылечились от болезни 20 913 человек. 328 пациентов, к сожалению, скончались.

За все время пандемии в нашем регионе провели 807 024 исследования на коронавирус. За последние сутки сделали 3 521 тест.

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