Дворник-художник из Ижевска прошел в финал шоу талантов на Первом канале

В воскресенье вечером, 24 января, на первом канале показали очередной выпуск нового шоу талантов «Я почти знаменит» (16+). В этот раз на сцену вышел наш земляк - дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин. Мужчина стал известен всему городу, когда начал рисовать картины на снегу около 25-го лицея.

Мужчина в пальто, валенках и шарфе вышел с метлой и лопатой на сцену, которая была специально засыпана искусственным снегом. Дальше Семен Викторович нарисовал там уже известную ижевчанам картину - дерево, лошадь с каретой и женские силуэты.

Его работу оценил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Он нажал «золотую кнопку», что стало для ижевчанина пропуском в финал.

- В нашей стране нереальное количество гениальных и творческих людей. Поэтому нашу страну никому и никогда не покорить, - высказался о выступлении нашего дворника-художника Алексей Ягудин.

Напомним, о Семене Бухарине в Ижевске заговорили еще 10 лет назад. Тогда его первая картина появилась во дворе лицея №25, где он работал дворником. Сейчас же мужчина трудится в Республиканском лицее-интернате.

В конкурсе наравне с другими участниками он поборется за приз, который составляет 3 миллиона рублей.

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