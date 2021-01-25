Спасатели Удмуртии вызволили одинокую пенсионерку из снежного плена Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Спасатели из Можги помогли одинокой пенсионерке выбраться из снежного плена. Пресс-служба МЧС Удмуртии сообщает, что ночью с крыши дома женщины сошел снег и завалил входную дверь. Самостоятельно выйти наружу она бы не смогла и поэтому 82-летняя Петрова Тамара Петровна, ветерана труда, инвалида 2 группы решила позвонить по номеру 112.

- Завалило вход, выйти не могу, хоть караул кричи, - говорит хозяйка дома.

Сотрудники МЧС выехали на место на личном транспорте, вооружившись лопатами. Оказалось, что снег завалил не только входную дверь, но и путь к воротам дома, которые были закрыты изнутри. Соседи пенсионерки к прибытию спасателей уже принесли лестницу, чтобы перелезть через забор. Сотрудники 22 пожарно-спасательной части быстро очистили двор дома пенсионерки от снега.

В сообщении также упоминается, что женщина переживала не столько за себя сколько за своих кур и коз, которые могли бы остаться голодными.

- Ведь неизвестно, сколько бы я просидела закрытая, живу одна, родственники в Ижевске. А из соседей только одна пришла на помощь, - рассказывает Тамара Петровна.

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