12 февраля в Удмуртии стартуют мероприятия Года науки и технологий Фото: pixabay.com

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. В Удмуртии он стартует с 12 февраля. В этот день состоится торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню науки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В ходе рабочей встречи Главы Удмуртии Александра Бречалова с директором Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Михаилом Альесом, которая состоялась 25 января, было решено создать республиканский Комитет по науке и технологиям.

Министр образования региона Светлана Болотникова также сообщила, что план мероприятий Года науки и технологий уже готов. Он затронет все уровни образования.

- План достаточно насыщенный. В нем будут задействованы школы РАН, вузы и научные организации, - говорит Светлана Болотникова.

В Год науки и технологий в Удмуртии должны появится Старшая школа РАН, Клуб конструкторов, дата-центр и другое.

Напомним, в Удмуртии 2021 год объявлен Годом села.

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