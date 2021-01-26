12 февраля в Удмуртии стартуют мероприятия Года науки и технологий
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2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. В Удмуртии он стартует с 12 февраля. В этот день состоится торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню науки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В ходе рабочей встречи Главы Удмуртии Александра Бречалова с директором Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Михаилом Альесом, которая состоялась 25 января, было решено создать республиканский Комитет по науке и технологиям.
Министр образования региона Светлана Болотникова также сообщила, что план мероприятий Года науки и технологий уже готов. Он затронет все уровни образования.
- План достаточно насыщенный. В нем будут задействованы школы РАН, вузы и научные организации, - говорит Светлана Болотникова.
В Год науки и технологий в Удмуртии должны появится Старшая школа РАН, Клуб конструкторов, дата-центр и другое.
Напомним, в Удмуртии 2021 год объявлен Годом села.
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