Карта распространения коронавируса на 27 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 27 января 2021 года Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что на утро 27 января выявили 174 новых случая коронавирусной инфекции в регионе. В числе заболевших 15 детей и 40 пенсионеров.

За последние сутки болезнь смогли победить 178 пациентов, и, к счастью, никто не скончался.

За минувшие сутки 1 756 тестов на COVID-19 сделали в республике. Всего уже сделали 810 478 исследований.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 12 053

Воткинск - 1 101

Глазов - 1 225

Можга - 1 114

Сарапул - 900

Завьяловский район - 1 439

Алнашский район - 555

Балезинский район - 383

Вавожский район - 225

Воткинский район - 293

Глазовский район - 201

Граховский район - 160

Дебесский район - 206

Игринский район - 491

Камбарский район - 187

Каракулинский район - 192

Кезский район - 263

Кизнерский район - 273

Киясовский район - 181

Красногорский район - 287

Малопургинский район - 360

Можгинский район - 273

Сарапульский район - 285

Селтинский район - 241

Сюмсинский район - 187

Увинский район - 637

Шарканский район - 365

Юкаменский район - 212

Якшур-Бодьинский район - 358

Ярский район - 205

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Изменился размер пособия по беременности и родам в Удмуртии

Двойное убийство 15-летней давности: ижевчанин предстанет перед судом