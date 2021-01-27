Карта распространения коронавируса на 27 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 27 января 2021 года
Фото: pixabay.com
Оперштаб Удмуртии сообщает, что на утро 27 января выявили 174 новых случая коронавирусной инфекции в регионе. В числе заболевших 15 детей и 40 пенсионеров.
За последние сутки болезнь смогли победить 178 пациентов, и, к счастью, никто не скончался.
За минувшие сутки 1 756 тестов на COVID-19 сделали в республике. Всего уже сделали 810 478 исследований.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 12 053
Воткинск - 1 101
Глазов - 1 225
Можга - 1 114
Сарапул - 900
Завьяловский район - 1 439
Алнашский район - 555
Балезинский район - 383
Вавожский район - 225
Воткинский район - 293
Глазовский район - 201
Граховский район - 160
Дебесский район - 206
Игринский район - 491
Камбарский район - 187
Каракулинский район - 192
Кезский район - 263
Кизнерский район - 273
Киясовский район - 181
Красногорский район - 287
Малопургинский район - 360
Можгинский район - 273
Сарапульский район - 285
Селтинский район - 241
Сюмсинский район - 187
Увинский район - 637
Шарканский район - 365
Юкаменский район - 212
Якшур-Бодьинский район - 358
Ярский район - 205
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Изменился размер пособия по беременности и родам в Удмуртии
Двойное убийство 15-летней давности: ижевчанин предстанет перед судом