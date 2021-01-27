Изменился размер пособия по беременности и родам в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Удмуртии в 2021 году изменился минимальный и максимальный размер пособий по беременности и родам. Это связано с увеличением минимального размера оплаты труда, сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования по Удмуртской Республике.

Максимальный размер пособия по беременности и родам теперь будет составлять 340 795 рублей при рождении одного ребенка, а если на свет появилась двойня или больше детей - 472 244,5 рублей. Важно понимать, что выплаты могут получать те женщины, чья зарплата за два года до декретного отпуска была свыше 73 тысяч рублей.

Минимальная же цифра выплат по беременности и родам в Удмуртии в 2021 году составит 58878,4 рублей для одного ребенка, и 67709,6 рублей в остальных случаях. Здесь средний доход за 2 года должен быть не менее установленного уровня МРОТ.

Напомним, в 2021 году с учетом районного коэффициента в Удмуртии минимальный размер оплаты труда составил 14710,8 рублей.

Отметим, пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% средней заработной платы, которая была у работающей женщины в предыдущие 2 года. При этом оно не может превышать или быть меньше установленных размеров, о которых мы писали выше.

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