Погода в Ижевске 28 января: тепло и пасмурно

Погода в Ижевске 28 января Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре 28 января, четверг. В столице Удмуртии будет пасмурно, но тепло. Осадков не ожидается.

По данным Яндекс.Погоды, днем температура воздуха составит −3…−2 градуса. Ветер южный, 4,8 м/с.

К ночи немного похолодает: столбик термометра опустится до −8…−7 градусов. Ветер не изменит направления, но его скорость снизится до 3,2 м/с.

Кстати, сегодня - полнолуние.

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