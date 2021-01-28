Погода в Ижевске 28 января: тепло и пасмурно

Погода в Ижевске 28 января
Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! На календаре 28 января, четверг. В столице Удмуртии будет пасмурно, но тепло. Осадков не ожидается.
По данным Яндекс.Погоды, днем температура воздуха составит −3…−2 градуса. Ветер южный, 4,8 м/с.
К ночи немного похолодает: столбик термометра опустится до −8…−7 градусов. Ветер не изменит направления, но его скорость снизится до 3,2 м/с.
Кстати, сегодня - полнолуние.
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