Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 27 января 2021 года: 174 зараженных и отмена ряда антиковидных ограничений

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 27 января 2021 года Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что на утро 27 января выявили 174 новых случая коронавирусной инфекции в регионе. В числе заболевших 15 детей и 40 пенсионеров.

За последние сутки болезнь смогли победить 178 пациентов, и, к счастью, никто не скончался.

За все время пандемии уже зарегистрировали 25 115 случаев коронавирусной инфекции. Смогли победить болезнь 21 274 человека. А 331 пациент, к сожалению, скончался.

За минувшие сутки 1 756 тестов на COVID-19 сделали в республике. Всего уже сделали 810 478 исследований.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Коронавирус в России

RT на русском сообщает, что в столице России с сегодняшнего дня отменяется ряд введенных ранее ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Так, мэр Москвы, Сергей Собянин сообщил, что теперь снят запрет на ночную работу клубов, баров, ресторанов и других заведений общественного питания. Кроме этого, перестает быть обязательным требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников в Москве. Решение о переводе студентов и школьников с удаленки на обычный режим посещения учебных заведений будет принято позже.