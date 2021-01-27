Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 27 января 2021 года: 174 зараженных и отмена ряда антиковидных ограничений

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 27 января 2021 года
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Оперштаб Удмуртии сообщает, что на утро 27 января выявили 174 новых случая коронавирусной инфекции в регионе. В числе заболевших 15 детей и 40 пенсионеров.
За последние сутки болезнь смогли победить 178 пациентов, и, к счастью, никто не скончался.
За все время пандемии уже зарегистрировали 25 115 случаев коронавирусной инфекции. Смогли победить болезнь 21 274 человека. А 331 пациент, к сожалению, скончался.
За минувшие сутки 1 756 тестов на COVID-19 сделали в республике. Всего уже сделали 810 478 исследований.
Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.
Коронавирус в России
RT на русском сообщает, что в столице России с сегодняшнего дня отменяется ряд введенных ранее ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Так, мэр Москвы, Сергей Собянин сообщил, что теперь снят запрет на ночную работу клубов, баров, ресторанов и других заведений общественного питания. Кроме этого, перестает быть обязательным требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников в Москве. Решение о переводе студентов и школьников с удаленки на обычный режим посещения учебных заведений будет принято позже.