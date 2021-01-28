Назначен новый начальник Удмуртского гидрометцентра
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В понедельник, 25 января, на сайте Удмуртского гидрометцентра появились информация о назначении на должность начальника ведомства стал Быданова Георгия Владимировича. Отмечается, что он приступил к обязанностям уже 22 января.
Работу в Удмуртском ЦГМС Георгий Владимирович начал с 2008 года в качестве начальника договорного отдела. В 2013 году он стал заместителем начальника филиала.
- На то время Георгий Владимирович принял на себя очень важное для центра дело – подготовку, оформление и защиту документации для строительства производственно-лабораторного комплекса Удмуртского ЦГМС. Благодаря отличным организаторским способностям, его кропотливой и упорной работе в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в Ижевске были возведены важнейшие для всего центра строительные объекты, это административное здание Удмуртского ЦГМС и здание химической лаборатории с гаражом, оснащенные современным оборудованием, - написано в сообщении.
Благодаря усилиям Георгий Владимирович сделали капитальный ремонт на 4 метеостанциях.
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