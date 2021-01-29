Придавило человека: в парке Кирова в Ижевске обрушился грунт

В парке Кирова в Ижевске обрушился грунт Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

Днем 28 января в парке Кирова в Ижевске, около кафе «Теремок» придавило человека. Там во время проведения земляных работ обвалился грунт. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы города.

На место сразу выехали спасатели и скорая. Когда они прибыли, оказалось, что пострадавшего уже достали из под завалов прохожие и рабочие.

Сотрудники МЧС переложили мужчину в машину скорой помощи, которая увезла его в больницу.

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