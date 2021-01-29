В Ижевске восстановили исторический облик ворот у дома на Пушкинской Фото: Наиль Зиятдинов
25 января на воротах между двумя историческими домами на ул. Пушкинская 196 и 198 появились вазоны. Их установили в рамках реставрации объекта.
Архитектор и член экспертного совета Службы по государственной охране объектов культурного наследия Нина Степанюк рассказала, что по проекту прошлых лет там должны были стоять эти вазоны. Однако были ли они действительно - непонятно, так как фотографий этих ворот сохранилось с тех времен немного. Поэтому поставить вазоны в 2021 году решили архитекторы, которые занимались оформлением этого ансамбля.
— Разработка была ещё в 1951-1952 годах. У нас были все исторические и обмерные чертежи. Сейчас мы восстановили облик объекта, основываясь на этих документах, — рассказывает Нина Степанюк.
Вазоны на несколько тонов светлее самих ворот, и выполнены в светло-сером цвете.
— В отличие от проекта, в единственном мы отступили: не стали делать металлическую четырехскатную крышу на этих столбах, потому что замороченная вещь и ветром обдирается. Решили сделать целиком бетонную четырехскатную крышку, чтобы вода стекала, — поясняет архитектор.
Вазоны закреплены за счет стержня, который проходит внутри столба. Работы планируют закончить к 29 января. Напомним, что ансамбль на Пушкинской входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения.
Кстати, подобные вазоны собираются установить по всей Пушкинской, чтобы воссоздать ансамбль проектов 50-х годов.
Автор: Мария Шилова
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